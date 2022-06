"In der Nacht zum Freitag kann man mit Tiefstwerten zwischen 14 und 7 Grad noch gut durchlüften", sagte der DWD-Meteorologe Marco Manitta. Laut DWD werden in Sachsen schon am Freitag Höchsttemperaturen von 24 bis 27 Grad erwartet. Im Bergland ist es wie immer etwas kühler, die Meteorologen rechnen hier mit Temperaturen von 19 bis 24 Grad. In der Nacht zum Sonnabend sinkt das Thermometer nur noch wenig: auf 17 bis 12 Grad. Lediglich eine kleine Brise wird den Prognosen zufolge "schwachwindig" die tropische Sommernacht durchwehen.