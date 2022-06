Wetter Extremes Hitzewochenende in Sachsen

Brütende Hitze herrscht am Wochenende in ganz Sachsen. An diesem Sonnabend sollen laut Wetterprognosen die Temperaturen in einigen Gegenden bis auf 35 Grad steigen, am Sonntag auf bis zu 37 Grad. Auch in der Nacht kühlt es sich nicht ab.