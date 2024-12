Kurz vor dem Jahreswechsel wird es in Sachsen noch einmal frostig. Am Abend ist es zum Teil nur locker bewölkt oder auch wolkenlos. In den Gebirgslagen bildet sich stellenweise Nebel. Es bleibt trocken und die Temperaturen liegen zwischen minus 3 und plus 1 Grad. Der Wind weht leicht böig aus Südwest. In der Nacht ist es oft klar oder locker bewölkt und es bleibt trocken bei Tiefstwerten zwischen plus 1 bis minus 5 Grad.