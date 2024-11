Nachdem der Oktober zu mild war, wird es nun zum Start in den November der Jahreszeit entsprechend kühler. "Am Wochenende zieht eine schwache Kaltfront durch Sachsen", sagt MDR-Wetterexpertin Susanne Langhans. Sie ziehe von Nord nach Süd und bringe kältere Polarluft mit sich. "Vor allem in der Nacht zu Sonntag und zu Montag kann es deshalb verbreitet leichten Bodenfrost geben", sagt Langhans.