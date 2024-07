Unsere Erde wird von der Atmosphäre umhüllt. Deren unterste Schicht ist die Troposphäre. Sie reicht in den Tropen bis zu einer Höhe von etwa 17 Kilometern. An den Polen endet sie bereits bei einer Höhe von sieben Kilometern. In dieser Schicht findet das gesamte Wettergeschehen statt. Dafür sorgt die Sonne. Sie erwärmt den Erdboden unterschiedlich. Dadurch steigt die warme Luft auf und die kalte Luft sinkt ab.

