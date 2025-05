Am Wochenende wird es deutlich kühler und feuchter als in den vergangenen Tagen, sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraus. Er erwartet besonders am Sonntag größere Regenmengen. Zuvor stehen Sachsen aber zwei "kühle Aprilwettertage" bevor, meint der Meteorologe Tobias Reinartz vom DWD. Verantwortlich dafür ist das Tief Magnus, das kalte Polarluft nach Deutschland bringt und damit in der Nordhälfte Schauer und einzelne Gewitter.

Am Freitag ist es laut Vorhersage zunächst noch recht heiter. Am Nachmittag soll es wolkiger und örtlich auch regnerischer werden mit vereinzelten Gewittern. Die Höchstwerte liegen laut DWD zwischen 12 und 14, im Bergland bei 6 bis 11 Grad Celsius. In der Nacht zu Sonnabend sollen die Wolken dann auflockern und die Schauer nachlassen bei Tiefstwerten zwischen 5 und 0 Grad. Örtlich könne nochmals leichter Frost in Bodennähe auftreten, vor allem im Erzgebirge und in höheren Lagen.