Elbpegel Dresden: Alarmstufe 1 bleibt bestehen

In den vergangenen Tagen ist das Hochwasser der Elbe stark zurückgegangen. Allerdings gilt weiterhin an etlichen Pegeln die Alarmstufe 1 - etwa in Schöna, Dresden und Torgau.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In Dresden wurde am Vormittag des Neujahrstages ein Wasserstand von 4,45 Meter gemessen, 85 Zentimeter weniger als am Tag vor Silvester. Allerdings wird in den nächsten Tagen mit einem erneuten Anstieg der Wasserstände an der Elbe gerechnet, weil Schnee in den Mittelgebirgen taut.

Das bedeutet, dass die Alarmstufe 1 noch einige Tage bestehen bleibt. Am Donnerstag könnte die Elbe in Dresden einer Prognose zufolge wieder einen Wasserstand von fünf Meter erreichen.

Dauerregen verschärft Hochwasserlage im Norden

In den Hochwassergebieten im Nordwesten Deutschlands erwartet der DWD ein erneutes Anschwellen der Fluten. Der erwartete ergiebige Dauerregen, der in der Nacht zu Dienstag einsetzen und bis Donnerstag anhalten könnte, sei südwestlich einer Linie von der Elbmündung bis zum sächsischen Vogtland zu erwarten. Dauerregen sei insbesondere auch in den Staulagen der Mittelgebirge zu erwarten.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Lars Penning