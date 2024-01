Handschuhe, Mütze, Schal und dicke Jacke werden auch in den kommenden Tagen in Sachsen gebraucht. Zwar sind mancherorts leichte Plusgrade zu erwarten. Durch böigen Wind ist die gefühlte Temperatur jedoch deutlich kälter. Am Wochenende ist in Sachsen im Bergland laut Deutschem Wetterdienst mit Neuschnee zwischen fünf bis zehn Zentimetern zu rechnen. Im Tiefland kann es regnen oder nieseln. Die Tiefstwerte legen zwischen plus einem und minus 4 Grad Celsius. Es besteht Glättegefahr und es bleibt windig.