Schnee Skispaß nur noch am Fichtelberg? Sieger und Verlierer des Klimawandels in Sachsen

Hauptinhalt

Sächsischen Hoteliers und Liftbetreibern drohen nach harten Corona-Einbußen weitere Einschnitte durch einen Klimaschock. Laut Wetterdaten des Freistaates sinkt die Zahl der Schneetage und die Schneedichte durch Erderwärmung weiter. In Tieflagen sieht man den Rückgang der Schneelagen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thürringen am deutlichsten. Folge: Niedrig gelegenen Skigebieten droht mittelfristig der Leerstand. Gewinner wären Skigebiete in Hochlagen dank schrumpfender Konkurrenz. Und Produzenten künstlicher Beläge.