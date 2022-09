Sommer-Bilanz: 'Sachsen kam etwas glimpflich weg'

Sachsen kam etwas glimpflicher weg. Aber es war auch in Sachsen ein sehr warmer Sommer. Wir haben eine Mitteltemperatur von 19 Grad erreicht. Das ist für den Sommer in Sachsen schon viel. Es ist damit der fünftheißeste Sommer in Sachsen. Der heißeste war in Sachsen 2019 mit 19,9 Grad. Auch beim Sonnenschein war es extrem sonnig in Sachsen mit 790 Stunden Sonnenschein. Beim Niederschlag hat Sachsen noch relativ Glück gehabt. Es gab doch ab und zu mal den ersehnten Regen mit 160 Litern auf den Quadratmeter. Da war es hier deutlich nasser als in anderen Regionen, wie beispielsweise im Westen Deutschlands.