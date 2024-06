In Sachsen wird die trockene Luft zunehmend durch Schwüle verdrängt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Mittwoch vor Hitzebelastung in weiten Teilen Sachsens. Am Vormittag waren lediglich der Landkreis Zwickau, das Vogtland und obere Lagen des Erzgebirges davon ausgenommen. Noch ist ideales Wetter für den nächsten Besuch im Freibad oder am Badesee.