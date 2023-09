Der Altweibersommer bleibt Sachsen noch mindestens eine Woche lang erhalten. Das Hochdruckgebiet beherrsche weiterhin die Wetterlage. Es werden Tageshöchstwerte von bis zu 30 Grad erwartet, sagte Cathleen Hickmann vom Deutschen Wetterdienst. Das Wetter soll sich aber nicht so drückend-heiß anfühlen. Und: "Die Nächte eignen sich bei 13 bis 14 Grad hervorragend zum Durchlüften."

Sonnenanbeterinnen und Sonnenanbeter können in den nächsten Tagen ausgiebig den Spätsommer genießen. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO / PEMAX

Auch die Dresdner Bäder verlängern ihre Freibadsaison wegen des schönen Wetters um eine Woche. Noch bis zum Sonntag sind die Freibäder in Prohlis und im Georg-Arnold-Bad sowie das Strandbad Wostra geöffnet, teilten die Bäderbetriebe mit. In Leipzig haben das Schreberbad und das Sommerbad Südost ebenfalls noch bis zum Sonntag auf. In Chemnitz haben die Freibäder ihre Saison zwar bereits beendet, aber dort kann nach Angaben der Stadt noch bis Ende September im Stausee Rabenstein gebadet werden.