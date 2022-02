Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor orkanartigen Böen im Laufe des Mittwochs und Donnerstags in Sachsen. Betroffen sind insbesondere Lagen über 1.000 Metern im Erzgebirgskreis. Der DWD empfiehlt, dort den Aufenthalt im Freien zu vermeiden und alle Türen und Fenster zu schließen. Außerdem rät er, Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen zu halten und Gegenstände im Freien zu sichern. Auch am Donnerstag soll es stürmisch bleiben. In den höheren Lagen soll es tagsüber schwere Sturmböen bis 100 Stundenkilometer geben.