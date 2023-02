Am Dienstag halten sich die Wolken am Himmel und es kommt zu vereinzelten Schauern in der Oberlausitz. Der Wind klingt langsam ab, nur zeitweise treten noch starke Böen auf, erwarten die DWD-Experten. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 13 Grad. In Ostsachsen könne es am Dienstag leicht regnen. Am Mittwoch soll es ähnlich mild bleiben, tagsüber mit vielen Wolken, aber kaum Regen. Den Meteorologen zufolge wird dann nur noch leichter Wind wehen.