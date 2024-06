Auf dem gleichen Pfad und zusätzlich in der App des Deutschen Wetterdienstes wird der sogenannte Warnlagenbericht veröffentlicht. Er bezieht sich in der Regel auf mögliche Wettergefahren in den kommenden 24 Stunden. Dieser Bericht wird fünfmal am Tag aktualisiert. Dabei gibt es zusammenfassende Angaben für Deutschland sowie speziellere Vorhersagen für jedes einzelne Bundesland.