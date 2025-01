Mit einem Plus von 2,8 Grad gegenüber dem Vergleichszeitraum war das vergangene Jahr das wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnung 1881 in Sachsen. Und dabei "extrem zu warm", stellt das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) fest. Damit setze sich der Erwärmungstrend nicht nur fort, "sondern nahm noch einmal deutlich an Fahrt auf im Vergleich zu den letzten beiden wärmsten Jahren 2022 und 2023", sagte Daniel Hertel vom LfULG.