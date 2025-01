Die Schnee- und Eisregenfront ist am Sonntag in Sachsen angekommen. Für das Vogtland gilt eine Unwetterwarnung bis zum Sonntagnachmittag, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Auch im Bergland warnt der DWD vor Glätte. Autofahrer und Fußgänger müssen demnach aber in ganz Sachsen mit zeitweise gefährlich glatten Straßen und Gehwegen rechnen, wenn Regen auf den gefrorenen Boden fällt. In der Oberlausitz und im Osterzgebirge rechnen die Meteorologen mit Schneeverwehungen.