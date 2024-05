Bildrechte: picture alliance/dpa/vifogra | Tobias Hartl

Unwetter erwartet Vb-Wetterlage: Deutscher Wetterdienst warnt vor starken Regenfällen am Wochenende

29. Mai 2024, 13:36 Uhr

In den Jahren 2002 und 2013 sorgten Unwetter und Starkregen für Überflutungen in Sachsen. Der Deutsche Wetterdienst hat jetzt vor einer ähnlichen Wetterlage gewarnt. Im Golf von Genua braut sich derzeit ein Tiefdruckgebiet zusammen. Was bedeutet das für das Wetter in den kommenden Tagen im Freistaat?