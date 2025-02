Mit Schnee und Frost meldet sich der Winter in Sachsen zurück. Am Donnerstagmorgen ziehen Wolken mit Schneefall übers Land. Verkehrsbehinderungen wurden zunächst keine gemeldet. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, bleibt der Himmel bei Temperaturen um den Gefrierpunkt zumeist bedeckt und grau. Zeitweise gibt es Schneegeriesel oder leichten Schneefall.

Vor allem östlich der Elbe sollen am Nachmittag bei mäßigem Schneefall bis zu zehn Zentimeter Neuschnee fallen, im Erzgebirge werden demnach nur bis zwei Zentimeter erwartet. Es herrscht verbreitet leichter Dauerfrost.



Auch in der Nacht zum Freitag fällt etwas Schnee. Mit bedecktem Himmel, etwas Schneefall oder Schneegeriesel bei Temperaturen um den Gefrierpunkt geht es am Freitag weiter.