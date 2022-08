Unwetterartige Schauer mit viel Regen sind in der Nacht zum Sonnabend über Sachsen hinweggezogen. In einigen Städten und Dörfern konnte die Kanalisation die Wassermassen nicht mehr aufnehmen, Straßen und Plätze wurden überspült. In Freiberg stand die Bundesstraße 101 am Abzweig zum Meißner Ring unter Wasser. Auf der A4 bei Chemnitz bestand abschnittsweise Aquaplaning-Gefahr.

Auch in Chemnitz waren mehrere Straßen überspült worden, so dass geparkte Autos am Straßenrand vollliefen. Eine Autofahrerin unterschätzte die Wassergefahr und fuhr sich nach Reporterangaben auf einer überspülten Straße fest. Feuerwehrkameraden eilten ihr zur Hilfe. Das taten sie auch bei Dutzenden Hauseigentümern, deren Keller und Untergeschosse in Ortschaften in Südwestsachsen, im Erzgebirge, in der Sächsischen Schweiz und in der Lausitz leer gepumpt werden mussten.

In der Markersdorfer Straße in Chemnitz trat ein Bach über die Ufer, größere Schäden blieben aus. Bildrechte: Daniel Unger

Auch Sonnabend kräftige Schauer über Sachsen