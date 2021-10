In den Mittelgebirgen ist in den nächsten Tagen morgens mit örtlichem Nebel zu rechnen. Die Tiefstwerte fallen nachts auf 5 bis 1 Grad. In Bodennähe kann es gebietsweise leichten Frost geben - in der Nacht zum Sonntag auch bis minus 2 Grad, informiert der DWD. Tagsüber steigen in den Berglagen die Temperaturen an beiden Wochenendtagen auf 8 bis 11 Grad Celsius. Wärmer wird es am Montag, wenn bei trockenem Wetter bis 15 Grad Celsius erwartet werden.