Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturm. Es gelten amtliche Unwetterwarnungen für Lagen oberhalb von 1.000 Metern - im Erzgebirge vor Orkanböen und für das Elstergebirge im Vogtland vor orkanartigen Böen. Bis zum Donnerstagabend werden die Wolkenlücken in Sachsen demnach weniger und die Bewölkung nimmt zu. Es müsse mit kräftigen Regenschauern und später einzelnen Gewittern gerechnet werden.



Es weht ein stürmischer Südwestwind mit schweren Sturmböen - in den Hochlagen des Erzgebirges Orkanböen und am Abend sind dort auch Schneeschauer möglich. In der Nacht lässt der Wind nach, es bleibt aber unbeständig.