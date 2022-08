Nach der Festlegung der Gasumlage auf rund 2,4 Cent pro Kilowattstunde will auch der Energiehändler VNG mit Sitz in Leipzig die Regelung in Anspruch nehmen. Das Unternehmen bestätigte MDR SACHSEN, die Nutzung der Umlage beim Zusammenschluss der Gasnetzbetreiber, dem Trading Hub Europe (THE), beantragt zu haben. Die Erdgasmengen, die "nun am Markt zu wesentlich höheren Kosten ersatzbeschafft werden müssen", seien fristgerecht angemeldet worden. Weitere Details nannte das Unternehmen nicht. VNG beliefert ostdeutsche Gasversorger, darunter in Sachsen.