Wassersport Foil-Verbot in Sachsen aufgehoben

Es ist eine Mischung aus Fliegen und Surfen - das Foilen. Doch diese Art zu Surfen ist so neu, dass sie noch in keiner Schifffahrtsverordnung in Deutschland auftaucht. Für den Freistaat Grund genug, im vergangenen Sommer den Sport auf sächsischen Gewässern zu verbieten. Zu gefährlich sei es für Badegäste. Jetzt die Kehrtwende.