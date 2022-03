Der Wind pfeift Rainer Wohlgemuth von der Seite in den hochgeschlagenen Kragen des schwarzen Mantels. Er steht mit geneigtem Kopf auf einer Anhöhe in Pockau-Lengefeld im Erzgebirge. Dort hätten zwei Windräder entstehen sollen. Doch es kam anders – wie an vielen weiteren Orten in Sachsen.