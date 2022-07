Jedoch , der Windenergieausbau verlief in Sachsen bisher schleppend . Ein Deal mit einem anderen Bundesland wäre eine Hintertür, ein Schlupfloch, um die Vorgaben des Gesetzes zu erfüllen. Auch für andere Länder wie Thüringen und Baden-Württemberg, die bei der Windenergie hinterherhinken. Diese können sich per Staatsvertrag Flächen aus besser dastehenden Bundesländern übertragen lassen.

Wie genau so ein Staatsvertrag aussehen könnte, welche Gegenleistungen es geben könnte, das stehe in den Sternen, erklärt Hermann Albers, der Präsident des Bundesverbands Windenergie: "Wie das technisch und vertraglich im Einzelnen ausgestaltet wird, darauf dürfen wir alle sehr gespannt sein. Und was die Gegenwerte sein sollen, um so einen Transfer zu generieren. Allerdings vermute ich schon, dass man eine Übernahme von Leistungen anderer Länder sich durchaus bezahlen lassen wird. In welcher Form das geschieht, das kann ich heute noch nicht beschreiben."