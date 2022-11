Erneuerbare Energien Jetzt doch Windräder in Sachsens Wäldern

Sachsen will die Planung für Windkraftanlagen forcieren und künftig auch Wald dafür nutzen. Energieminister Wolfram Günther (Grüne) sagte in Dresden, 2027 sollten alle Flächen definiert sein, die für die vorgegebenen Ausbauziele gebraucht würden. Sachsen muss nach einem Bundesgesetz bis zum Jahr 2032 zwei Prozent der Fläche für Windkraft ausweisen. Derzeit sind es gerade einmal 0,2 Prozent.

Günther hält das Ziel für erreichbar. Neben früheren Bergbauflächen soll dafür auch Wald genutzt werden, allerdings nur unter strengen Auflagen. Man müsse an die verschiedenen Funktionen des Waldes denken, in Naturschutzgebieten sei das ohnehin ausgeschlossen, sagte Günther. Es gebe klare Tabu-Kriterien. Bei Flächen im Wald denke man an alle Eigentumsformen. Private Waldbesitzer hätten bereits nachgefragt, weil sie ihre Flächen dazu zur Verfügung stellen wollen.