In den vergangenen Monaten wurde in der Regierungskoalition über die genaue Auslegung der 1.000-Meter-Abstandsregel heftig diskutiert. Am Ende steht ein Kompromiss: Die Grenze gilt erst ab vier Wohneinheiten. Ein Mehrfamilienhaus mit vier Wohneinheiten ist vier Einfamilienhäusern gleichgestellt. Eine Streusiedlung mit drei Einfamilienhäusern wäre von der neuen Regelung ausgenommen. Manche Sachsen müssten also Windenergieanlagen auch weiterhin näher als 1.000 Meter an ihrem Wohnhaus akzeptieren, sagt Sachsens Umweltminister Wolfram Günther.