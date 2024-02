Museum Bautzen

Kornmarkt 1

02625 Bautzen



Ferienangebote (Auswahl):



"Ins Netz gegangen - fantastische Nagelbilder" (ab 8 Jahre)

22. Februar, 13:30 bis 15:30 Uhr



"Farbe rein und Schleudergang auf Maximum!" (ab 6 Jahre)

23. Februar, 13:30 bis 14:30 Uhr

Materialkosten: 50 Cent



"Eine Zeitreise mit Hindernissen" (ab 10 Jahre)

14. Februar, 13:30 bis 15 Uhr

15. Februar, 10 bis 11:30 Uhr



"Ich sehe was, was du nicht siehst: Alte Meister in 3D" (ab 8 Jahre)

13. Februar, 13:30 bis 15 Uhr

16. Februar, 10 bis 11:30 Uhr



"Kayak, Iglu, Anorak – Leben in der Arktis" (ab 8 Jahre)

16. Februar, 13:30 bis 15:30 Uhr

20. Februar, 10 bis 12 Uhr

Materialkosten: 50 Cent



"In 80 Minuten um die Welt" (ab 9 Jahre)

20. Februar, 13:30 bis 15 Uhr

23. Februar, 10 bis 11:30 Uhr



Preis:

Für Kinder kostenfrei, Erwachsene 7 Euro



Anmeldung:

Um telefonische Anmeldung wird gebeten.



Barrierefreiheit:

Der Haupteingang des Museums ist bei Bedarf über eine Rampe erreichbar. Der barrierefreie Zugang zum Foyer im Erdgeschoss wird über einen Plattformlift gewährleistet. Über einen Aufzug gelangt man in die unterschiedlichen Etagen des Museums. Ein Großteil der Räume ist ebenerdig und ohne Hilfe passierbar.