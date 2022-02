Olympische Winterspiele Diese Sportlerinnen und Sportler aus Sachsen kämpfen um olympische Medaillen

Am Freitag beginnen die Olympischen Winterspiele in Peking. In Disziplinen wie Bob, Biathlon oder Skilanglauf treten elf Sportlerinnen und Sportler aus Sachsen an. Hier finden Sie eine Übersicht über die Sport-Stars des Landes.