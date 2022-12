Blockiert waren bis in den Vormittag hinein noch Bundes- und Landstraßen wegen querstehender Lastwagen - so im Landkreis Bautzen, im Landkreis Meißen und im Erzgebirgskreis sowie in Zwickau Richtung Vogtland. Vor allem an Steigungen waren Fahrzeuge hängengeblieben.