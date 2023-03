In der Nacht zu Donnerstag kommt es laut DWD auf dem Fichtelberg zu Sturmböen bis zu 85 Kilometer pro Stunde. Außerdem ist mit weiteren Schneefällen bis in die tiefen Lagen zu rechnen. Am Donnerstag soll es nach Angaben des DWD einen raschen Übergang von Schnee zu Regen geben. Lediglich in den Kammlagen ist vereinzelt mit Schnee zu rechnen. Die Höchsttemperaturen liegen am Donnerstag zwischen drei und fünf Grad, im Bergland zwischen minus ein und drei Grad.