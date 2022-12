Bereits in der Nacht gegen 3:45 Uhr war ein Pkw in Göda nahe Bautzen bei starkem Schneefall in ein Räumfahrzeug des Winterdienstes gerutscht. Das Schiebeschild des Lastwagens sowie der Pkw wurden dabei beschädigt. Der Autofahrer wurde nach Reporterangaben mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

In Göda bei Bautzen ist ein Pkw bei dichtem Schneetreiben in den Schneepflug eines Winterdienstfahrzeugs gerutscht. Bildrechte: Rocci Klein