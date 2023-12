Der 2. Advent verabschiedet sich aus Sachsen mit vielen Wolken, Regen in der Nacht und teils stürmischem Südwestwind. Das sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraus. Am Sonntag und Montag werden gebietsweise Windböen bis 60 Stundenkilometern, vereinzelt auch Sturmböen bis 70 km/h erwartet. Für den Fichtelberg erwarten die Meteorologen schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 100 Stundenkilometern.

Die Menschen in Sachsen müssen sich beim Start in die neue Woche auf Regen einstellen, der am Montagmorgen erst nachlassen, gegen Mittag aber wieder zunehmen soll. Die Wetterexperten sagen Tagestemperaturen von 8 bis 11 Grad Celsius im Tiefland und 4 bis 7 Grad Celsius im Bergland vorher. Im Laufe des Montags soll es dann wiederholt regnen und weiter windig bleiben.