Der Winter hat sich in Sachsen am Mittwoch mit ein paar Zentimetern Schnee zurückgemeldet. Am Abend gab es mehrere Unfallmeldungen aus dem Erzgebirgskreis, wo Autos nach Eisbildung am Straßenrand liegen geblieben waren. Auf der schneeglatten Bundesstraße 95 kollidierten bei Ehrenfriedersdorf zwei Autos. Wegen der Bergungsarbeiten musste die B95 gesperrt werden.

Der Abschleppdienst zog am Mittwochabend eines der beiden Unfallautos von der glatten B95 bei Ehrenfriedersdorf. Bildrechte: lau

"Landesweit hat es am Vormittag etwas geschneit, im Flachland waren aber nur Felder und Wiesen angezuckert", sagte Meteorologe Wilhelm Gürtler vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig. Liegen geblieben ist der Schnee nur in den Höhenlagen des Erzgebirges und auf dem Fichtelberg. "Die Mengen waren aber auch hier mit drei bis sechs Zentimetern überschaubar", urteilte der Wetterexperte.

Nach Schneefall glatte Straßen

Die Meteorologen warnen für ganz Sachsen vor Glätte durch überfrierende Nässe auch in den Nachtstunden und am frühen Donnerstagmorgen. Denn in der Nacht zu Donnerstag soll es nach Einschätzung des DWD immer wieder etwas schneien oder Schneeregen geben. Die Schneefallgrenze soll bis zum Morgen bis in die Niederungen sinken. Die Temperaturen erreichen minus 1 bis plus 2 Grad Celsius, im Bergland bis minus 6 Grad.

In der ersten Hälfte der Nacht zum Donnerstag nachlassender Wind, auf dem Fichtelberg jedoch noch bis in die Frühstunden Sturmböen um 80 km/h. Aus dem Warnlagebericht des Deutschen Wetterdienstes