Zwickau: Mehrere Auffahrunfälle mit Leichtverletzten

In Zwickau war die Bundesstraße 93 ein Unfallschwerpunkt, teilte die örtliche Polizei mit. Gegen 7 Uhr seien nahe der Anschlussstelle Crossen fünf Autos kollidiert, nachdem eine 36 Jahre alte Fahrerin ins Schleudern geraten war. Die Frau und zwei weitere Fahrer wurden bei dem Auffahrunfall leicht verletzt. Die B93 war danach zweieinhalb Stunden gesperrt. Auch andernorts hätten die glatten Straßen den Autofahrern "stark zu schaffen" gemacht, teilte die Polizei mit.

Auf der Autobahn 4 bei Chemnitz-Mitte kam am Morgen eine 38 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Auto beim Überholen ins Schleudern und stieß am linken Fahrbahnrand gegen eine Betonwand. "In der Folge schleuderte das Fahrzeug über die Fahrbahnen und kam schließlich im rechten Seitengraben zum Stehen. Die 38-Jährige erlitt leichte Verletzungen", berichtete die Polizeidirektion Chemnitz. Demnach entstand ein Gesamtsachschaden von einigen tausend Euro.

Kurz vor der Anschlussstelle Chemnitz-Rottluff geriet am Montag ein 23 Jahre alter VW-Autofahrer beim Spurwechsel nach links ins Schleudern, stieß gegenLeitplanke und schleuderte nach rechts. Ein nachfolgender Pkw konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit dem VW zusammen. Beim Zusammenprall verletzte sich der 23-Jährige leicht. Gesamtschaden laut Polizei: rund 16.500 Euro.

Auch in der Stadt Chemnitz war es Montagmorgen spiegelglatt. Die Stadt entschied daher, dass der Tierpark am Montag komplett geschlossen bleibt. Nur das Wildgatter blieb am Montag offen.