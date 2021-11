Fast alle Wetterstationen in Sachsen haben am Montag Schneeregen oder Schnee gemeldet. Besonders glatt war es in den frühen Morgenstunden, dadurch gab es mehrere Unfälle. Bei Görlitz war ein Winterdienstfahrzeug von der glatten Straße abgekommen und in einen Graben gerutscht. Dort hatte es um Zeitpunkt des Unfalls geschneit. Der Rettungsdienst musste den Winterdienstmitarbeiter versorgen.

Laut MDR-Wetterstudio soll es auch am späten Nachmittag und nachts gelegentlich Schneeregen oder leichten Schneefall geben bei Temperaturen zwischen minus 1 Grad Celsius in Chemnitz und plus 2 Grad in Torgau. Nachts fallen die Tiefstwerte demnach auf bis minus 6 Grad. Der Dienstag soll mit weiterem, teils kräftigen Schneefall beginnen, so die MDR-Wetterredaktion. Später werde das Ganze in Regen übergehen. Am Mittwoch wird es etwas milder, aber unbeständiger mit Wolken, Regen, Wind und auch mal Sonne, so die Wettervorhersage.