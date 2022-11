Winterdienstvorbereitung Salzlager in Sachsens Autobahnmeistereien sind gefüllt

Die Autobahnmeistereien in Sachsen sehen sich gut gerüstet für die kalte Jahreszeit. Wie die Autobahn GmbH am Donnerstag mitteilte, gilt ungeachtet der noch aktuell milden Temperaturen bereits seit 1. November eine Winterdienst-Bereitschaft rund um die Uhr. Christian Kühnert von der Autobahnmeisterei Döbeln sagte, derzeit würden auf Feldern entlang der Autobahnen in freien Lagen noch die Schnee-Schutz-Zäune aufgestellt. Sie sollen vor Schneeverwehung schützen.

Die Lager aller sechs Autobahnmeistereien in Sachsen seien gefüllt, hieß es. Das bedeutet, es sind 14.850 Tonnen Streusalz und knapp 899.000 Liter Sole gebunkert. Sollte der Winter lang und streng werden, könne man jederzeit nachordern, sagt der Sprecher der Autobahn GmbH für den Osten, Tino Möhring. Man habe zweijährige Einkaufsverträge, weshalb in diesem Jahr die Kosten für das Streugut nicht markant stiegen. Mit Nachschub-Problemen rechnet der bundeseigene Autobahn-Betreiber auch nicht. Auf Sachsens Autobahnen müsse niemand mit eingeschränktem Räum- und Streudienst rechnen, betont Möhring. "Winterdienst hat Priorität 1." Und das gelte auch bei den aktuell hohen Kraftstoffpreisen.

Insgesamt mehr als 242 Frauen und Männer sind auf 42 Winterdienstfahrzeugen im Einsatz. Laut Sprecher der Autobahn GmbH müssen in Sachsen 1.000 sogenannte Betriebskilometer im Bedarfsfall von Eis und Schnee geräumt werden. Dazu gehören jeweils sämtliche Fahrspuren der zwei Richtungsfahrbahnen sowie alle Anschlussstellen, Dreiecke, Autobahnkreuze, Rastanlagen und Parkplätze. Für die A72 zwischen Zwickau-Ost und der Landesgrenze zu Bayern ist die Niederlassung Nordbayern der Autobahn GmbH zuständig. Möhring erklärt, generell erfolge der Winterdienst abgestimmt mit benachbarten Autobahnmeistereien, damit möglichst keine ungeräumten Abschnitte entstehen. Das funktioniere auch an den Grenzen zu Polen und Tschechien.

Autobahnmeisterei-Chef Kühnert betont, dass der Winterdienst nur in Kooperation mit den Autofahrerinnen und Autofahrern effizient möglich sei. Er appellierte an alle Fahrzeugführenden, Winterdienstfahrzeuge nicht zu überholen und nicht zwischen den Winterdienst zu fahren, wenn dieser auf Autobahnen in Kolonnen - etwa versetzt alle Fahrspuren - räumt.



Für den Winterdienst auf Bundes-, Staats- und Kreisstraßen sind in Sachsen nach Angaben des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr die kreisfreien Städte beziehungsweise Landkreise zuständig. Kommunen übernehmen entsprechend ihren Satzungen den Winterdienst auf den kleineren Straßen in den Städten und Gemeinden.