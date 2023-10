Straßensicherheit Tonnenweise Streusalz: Landkreise in Sachsen bereiten Winterdienst vor

Die Salzlager der Straßenmeistereien in sächsischen Landkreisen werden derzeit mit Streusalz befüllt und spezielle chemische Lösungen hergestellt. Auch mehrere Kilometer Winterzäune werden in den nächsten Wochen an sächsischen Straßen befestigt, um die Straßensicherheit zu garantieren. MDR SACHSEN hat bei verschiedenen Landkreisen nachgefragt, wie die Vorbereitungen auf den Winterdienst laufen.