Drehen, kreuzen, Nadel stecken - oder anderes gesagt: klöppeln. Wer dieses alte Handwerk ausprobieren will, ist in den Ferienkursen der Klöppelschule in Annaberg-Buchholz genau richtig. Zusammen mit der Leiterin der Klöppelschule, Manuela Fischer, können Kinder ab 6 Jahren unter anderem Armbänder klöppeln.



Wann? 17. Februar, 9 bis 12 Uhr

Wo? Klöppelschule in Annaberg-Buchholz

Wie viel? 3,50 Euro pro Tag und Kind inklusive Material

In Annaberg-Buchholz können Kinder klöppeln lernen. Bildrechte: promovie