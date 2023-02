Das Besucherbergwerk in Berggießhübel bietet bis zum Ende der Winterferien Führungen für Kinder an. Dreimal täglich werden die Gäste grüppchenweise in den Marie-Louise-Stolln geführt. Anschließend können die Ferienkinder noch Edelsteine sieben. Da die Teilnehmerzahl bei den Führungen begrenzt ist, wird das Buchen von Online-Tickets empfohlen.



Wann? 11. bis 26. Februar

Wo? Besucherbergwerk Berggießhübel

Wie viel? 26 Euro pro Kind plus ein Erwachsener

Der unterirdische See im Marie-Louise-Stolln des Besucherbergwerks in Berggießhübel. Bildrechte: Achim Meurer