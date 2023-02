Am letzten Wochenende der diesjährigen Winterferien werden sächsische Wintersportorte doch nochmal in Weiß getaucht. "Der Winter geht bei uns also noch einmal in die Verlängerung. Aktuell sind alle Lifte in Betrieb", hatte die Kurverwaltung in Oberwiesenthal vor dem Wochenende mitgeteilt. Bis zum Sonnabendmittag waren dort rund 20 Zentimeter Neuschnee gefallen. Beste Wintersportbedingungen also.