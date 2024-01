Rechte und Pflichten auf dem Skihang

Egal ob auf der Piste oder in der Loipe: Die wichtigste Regel ist die gegenseitige Rücksichtnahme. Katja Süß von der Vereinigten Skischule Oberwiesenthal empfiehlt, immer den Rundumblick zu bewahren. Der leichte Schulterblick - wie beim Autofahren - lässt einen Hindernisse oder Gefahren, die von anderen Skifahrern ausgehen, besser und schneller erkennen. Auch sollte die Geschwindigkeit auf den Zustand der Piste und vor allem auf das eigene Fahrkönnen abgestimmt sein.

Rücksicht auf den Vordermann - auch das A und O beim Überholen. Katja Süß: "Der von hinten kommt, darf den Vordermann nicht beeinträchtigen, er sollte genügend Abstand beim Überholen lassen, weil durch die Carving-Technik - also die stark geschwungenen Ski - die Schwünge auch einmal blitzartig anders sein können, wie gedacht."

Auch für das Anhalten und die Vorfahrt gibt es Regeln. Stoppt man auf der Piste oder in der Loipe, sollte man selbst für andere nicht zum Hindernis werden und vor allem gut sichtbar sein. Gerade Snowboarder liegen gern in Grüppchen auf dem Skihang herum. Hinter Bergkuppen oder nach einer Kurve ist das für andere Skifahrer und Snowboarder gefährlich. Und in Sachen Vorfahrt? Wenn man losfährt - egal ob nach einem kurzen Stopp auf der Piste, beim Pistenwechsel oder beim Ausstieg aus dem Lift - sollte man immer erst nach oben schauen, ob auch kein anderer Wintersportler angesaust kommt.