Zum Ausklang der Weihnachtsferien stellen sich Sachsens Skigebiete am Wochenende auf einen erneuten Besucher-Ansturm ein. Laut Betreibern werden die Pisten werden vielerorts beschneit, doch reicht der Schnee derzeit nicht, um alle Abfahrten zu öffnen. So etwa am Fichtelberg. Aktuell sind die Abfahrt an der Himmelsleiter sowie die Strecke vom Gipfel des Fichtelbergs durch den Wald zur Talstation der Schwebebahn geöffnet. Am Skihang in Altenberg ist nur der Tellerlift geschlossen.