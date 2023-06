Kurzfristig müsse sich der Bund an den höheren Kosten beteiligen, ist Kretschmer überzeugt. Das Motto: Die Ebene, die Gesetze entscheidet, müsse auch deren Folgen "auskömmlich finanzieren". Müsste Sachsen die Mehrausgaben für Sozialleistungen in Millionenhöhe für die sächsischen Kommunen ausgleichen, wenn der Bund nicht bezahlt, dann wären "das große Beträge, wenn man sie aus dem Landeshaushalt herausschneidet", sagte der CDU-Politiker. Das Geld würde Sachsen beispielsweise beim Breitbandausbau und anderen wichtigen Projekte fehlen.

Zugleich bekräftigte Kretschmer am Donnerstag im Plenum seine Aussagen zum Asyl-Vorstoß, dass die Zahl derer, die aktuell Asyl in Deutschland suchten, zu hoch sei und auch über Leistungskürzungen geredet werden müsse. "Es ist ein schwieriges Thema", meinte er und verwies auf fehlende Wohnungen und Plätze in Deutschkursen, knappe Angebote zur Integration Geflüchteter. Die zusätzliche Migration "bringt uns an die Grenze dessen, was noch machbar ist", verwies Kretschmer auf Forderungen der Länderchefs und Bürgermeister, die Regeln für die Migration verlangen.