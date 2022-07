Zwei von drei der befragten Start-ups (68 Prozent) sehen künftig große Herausforderungen, Fachkräfte zu gewinnen, ergab die Studie. Vor allem würden Menschen mit einem Hochschulabschluss im IT- und Informatik-Bereich, in Ingenieurwissenschaften, technischen Fachrichtungen und in Wirtschaftswissenschaften gesucht. Die Analyse zur Gründerszene in Sachsen soll laut Wirtschaftsministerium in die Fortschreibung der sächsischen Existenzgründungsstrategie einfließen.