In Sachsen hat sich die Zahl der Unternehmensinsolvenzen im zu Ende gehenden Jahr im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Das schätzt die Wirtschaftsauskunftei Creditreform in einem am Montag veröffentlichten Bericht. Demnach lag die Insolvenzquote im Freistaat bei 69 je 10.000 Unternehmen. Im Vorjahr lag dieser Wert bei 57. Den bundesweiten Durchschnitt schätzt Creditreform dieses Jahr auf 72 Insolvenzen pro 10.000 Unternehmen.