Die sächsische Wirtschaft sieht sich in der Stagnation. Wie die aktuelle IHK-Umfrage zur Konjunktur ergab, hat sich die Geschäftslage insgesamt verschlechtert. Die Ursachen dafür läge in der sinkenden Nachfrage und den anhaltend hohen Kosten, hieß es. Die Kammern hatten die am Denstag vorgestellte Umfrage unter das Motto "Stagnation statt Aufschwung" gestellt. Befragt wurden 1.690 Unternehmen aus mehreren Branchen, darunter Bau, Industrie, Handel, Tourismus, Dienstleistungen und Verkehr.