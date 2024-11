Unternehmen mit Hauptsitz oder einem Standort in Sachsen, die mindestens zehn Beschäftigte und mindestens fünf Jahre lang am Markt sind, können in der ersten Kategorie mitmachen. Sie brauchen außerdem einen Jahresumsatz von mindestens 500.000 Euro. Der Unternehmer oder die Unternehmerin muss eigene Anteile am Unternehmen haben.



Start-ups mit Firmensitz in Sachsen müssen nur diese Formalie erfüllen: Der Gründungszeitpinkt war zwischen dem 1. Januar 2020 und 31. Dezember 2023.