Werben für den Standort Sachsen. So lautet das Ziel von Wirtschaftsminister Martin Dulig bei seiner Delegationsreise in Großbritannien. Ob in London, Leipzigs Partnerstadt Birmingham oder im schottischen Edinburgh. Denn trotz Brexit - das Vereinigte Königreich ist der derzeit drittwichtigste Exportmarkt des Freistaats.